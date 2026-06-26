Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тульской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Тульская область подверглась массированному налету украинских БПЛА в ночь на пятницу, 26 июня. Под удар попало в том числе промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили над областью 73 дрона. В Новомосковске в результате атаки повреждения получили частный жилой дом, линии электропередачи и одно из промышленных предприятий.

Также в результате инцидента в Щекинском районе пострадала женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Миляев предупредил местных жителей, что опасность повторных атак в регионе сохраняется.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали 46 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.