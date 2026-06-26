Собянин сообщил об отражении атаки уже 46 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО перехватили и уничтожили еще 6 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил, что минувшей ночью силами противовоздушной обороны на подлете к столице было перехвачено и уничтожено 40 вражеских беспилотников. Таким образом, их общее количество составляет уже 46. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Тем временем столичные аэропорты на фоне атаки БПЛА ввели временные ограничения на полеты. В Росавиации уточнили, что рейсы выполняются только по согласованию с уполномоченными органами.