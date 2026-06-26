Силы ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО ликвидировали еще 3 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего, по данным Собянина, за ночь на подлете к столице было уничтожено 39 вражеских беспилотников. Информация о повреждениях или пострадавших не поступала.

Также в связи с атакой БПЛА аэропорты Москвы ввели временные ограничения. Как сообщили в Росавиации, рейсы выполняются по согласованию с уполномоченными органами.



