26 июня, 06:02Мэр Москвы
Силы ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО ликвидировали еще 3 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Всего, по данным Собянина, за ночь на подлете к столице было уничтожено 39 вражеских беспилотников. Информация о повреждениях или пострадавших не поступала.
Также в связи с атакой БПЛА аэропорты Москвы ввели временные ограничения. Как сообщили в Росавиации, рейсы выполняются по согласованию с уполномоченными органами.
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