Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства Минобороны РФ нейтрализовали еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы в пятницу 26 июня. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают экстренные службы, написал мэр.

До этого Собянин сообщил об уничтожении 36 вражеских БПЛА, сбитых на подлете к городу. Первые 10 дронов уничтожили примерно в 02:24 по московскому времени.

На фоне поступающей информации об атаке БПЛА были введены временные ограничения в аэропортах Москвы. Воздушные гавани обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.