26 июня, 05:09Мэр Москвы
Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства Минобороны РФ нейтрализовали еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы в пятницу 26 июня. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
На месте падения обломков работают экстренные службы, написал мэр.
До этого Собянин сообщил об уничтожении 36 вражеских БПЛА, сбитых на подлете к городу. Первые 10 дронов уничтожили примерно в 02:24 по московскому времени.
На фоне поступающей информации об атаке БПЛА были введены временные ограничения в аэропортах Москвы. Воздушные гавани обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.