Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы в пятницу, 26 июня. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого Собянин сообщил об уничтожении 30 дронов, следовавших в сторону столицы. Он добавил, что на месте падения фрагментов также работают специалисты экстренных служб.

В связи с атакой беспилотников аэропорты Москвы ввели временные ограничения. Рейсы выполняются только после согласования с уполномоченными органами.