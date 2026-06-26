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26 июня, 03:45

Мэр Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки уже 30 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на пятницу, 26 июня, силами ПВО на подлете к Москве сбито еще два украинских БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщил о ликвидации еще 28 дронов, летевших на Москву. Первые данные о сбитых БПЛА поступили около 02:24 по московскому времени. Таким образом, всего их уже 30.

Из-за этого столичные аэропорты обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации предупредили об изменении расписания вылетов.

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