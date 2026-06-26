Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО перехватили и сбили еще 5 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении 23 беспилотников, летевших на Москву. На местах падения обломков продолжают работать экстренные службы.

На этом фоне Росавиация предупредила, что столичные аэропорты ввели временные ограничения, вылеты разрешены только после одобрения профильных ведомств.