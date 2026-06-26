01:43Транспорт
Аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Московские аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на особый режим работы. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, выпуск и прием воздушных судов осуществляется исключительно по согласованию с уполномоченными органами.
Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
В ведомстве не исключают изменений в расписании рейсов. Там подчеркнули, что данные меры необходимы для гарантии безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Домодедово. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Актуальная информация о рейсах отображается на табло авиагавани.