Аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию

Фото: depositphotos/Chalabala

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на особый режим работы. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, выпуск и прием воздушных судов осуществляется исключительно по согласованию с уполномоченными органами.

Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

В ведомстве не исключают изменений в расписании рейсов. Там подчеркнули, что данные меры необходимы для гарантии безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Домодедово. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Актуальная информация о рейсах отображается на табло авиагавани.