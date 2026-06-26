Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще 2 украинских дрона, летевших на Москву в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили еще 21 дрон, летевший на Москву. Таким образом, всего их на данный момент 23. На местах, куда упали обломки, продолжают работать оперативные службы.

Тем временем в Росавиации предупредили, что столичные аэропорты ввели ограничения из-за атаки БПЛА. Вылеты теперь возможны только после одобрения соответствующих служб.