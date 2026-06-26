Собянин сообщил об отражении атаки уже 21 направлявшегося к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО перехватили и сбили еще 3 украинских БПЛА, летевших на Москву в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации 18 украинских дронов, следовавших в сторону столицы. Таким образом, число сбитых аппаратов достигло 21. На местах падения фрагментов также работают экстренные службы.

Кроме того, в Росавиации сообщили, что из-за атаки беспилотников столичные аэропорты работают с ограничениями. Вылеты разрешены только по согласованию с ответственными службами.