Собянин: еще пять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще 5 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении 13 дронов, следовавших в сторону столицы. Он добавил, что на месте падения фрагментов также работают специалисты экстренных служб.

В связи с атакой беспилотников аэропорты Москвы ввели временные ограничения. Рейсы выполняются только после согласования с уполномоченными органами.