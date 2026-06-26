02:59Мэр Москвы
Собянин: еще пять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ликвидировали еще 5 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщил об уничтожении 13 дронов, следовавших в сторону столицы. Он добавил, что на месте падения фрагментов также работают специалисты экстренных служб.
В связи с атакой беспилотников аэропорты Москвы ввели временные ограничения. Рейсы выполняются только после согласования с уполномоченными органами.