Собянин: силами ПВО пресечена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще 3 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации 10 дронов, следовавших в сторону столицы. На места падения фрагментов также выезжали сотрудники экстренных служб.

На фоне информации об атаке БПЛА были введены временные ограничения в аэропортах Москвы. Воздушные гавани обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.