02:43Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО пресечена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили еще 3 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщил о ликвидации 10 дронов, следовавших в сторону столицы. На места падения фрагментов также выезжали сотрудники экстренных служб.
На фоне информации об атаке БПЛА были введены временные ограничения в аэропортах Москвы. Воздушные гавани обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.