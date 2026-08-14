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14 августа, 08:47

Общество

Женщины из КНДР начали чаще приезжать в Россию на заработки

Фото: 123RF.com/tixti

Молодые женщины из КНДР стали чаще приезжать в Россию для работы по контрактам с российскими компаниями. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее трудовые мигранты из Северной Кореи в основном были мужчинами. Они работали на производствах, в лесной отрасли и других сферах, где требовались физически выносливые и дисциплинированные сотрудники.

Теперь северокорейские женщины также приезжают в Россию организованными группами. Они работают швеями на предприятиях, в общепите и сельском хозяйстве.

Как отмечено в материале, участницы таких групп заранее знают место проживания и условия работы. Вместе с ними находятся повара, врачи, переводчики и бригадиры, а после завершения контракта женщины организованно возвращаются домой.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Они обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом, иначе патент или разрешение на работу аннулируют, а их выдворят из страны.

Дети трудовых мигрантов могут оставаться в России на срок действия разрешения родителя при условии оплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ. После совершеннолетия они обязаны либо покинуть страну, либо получить патент.

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