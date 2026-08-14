Священник Феодорит: намазывание подошвы медом для поиска жениха относится к суевериям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одиноким женщинам порекомендовали не следовать распространяющемуся в интернете обычаю мазать подошвы обуви медом на Медовый Спас ради привлечения жениха. Об этом иеромонах Феодорит (Сеньчуков) сообщил РИА Новости.

По его словам, вместо подобных ритуалов во время Успенского поста можно обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице. При этом просить, считает иеромонах, стоит не просто о появлении жениха или невесты, а о спутнике жизни и крепкой семье.

"Надо молиться и самому стараться, чтобы были честные, добрые, хорошие отношения – на всю жизнь", – посоветовал Феодорит.

Медовый Спас отмечается в Русской православной церкви 14 августа. В этот день в храмах традиционно освящают мед нового урожая, а также начинается двухнедельный Успенский пост.

Ранее настоятель храма Сергия Радонежского иерей Александр Волков разъяснил, что освящение меда в день Медового спаса является народной традицией, не имеющей глубокого богословского содержания, и связано с сельскохозяйственным укладом. Он отметил, что это добрая традиция, но не стоит придавать ей особого значения.