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21 июня, 21:08

Происшествия

Средства ПВО сбили за день 168 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 168 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что 21 июня, в период с 07:00 до 20:00, по московскому времени удалось сбить 168 вражеских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее российские войска нанесли удары по военному аэродрому, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Ударами были также поражены склады горючего, логистические центры, места производства и хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении с помощью БПЛА "Герань" склада с военно-техническим имуществом и FPV-дронами ВСУ в районе Запорожья. По данным ведомства, объект находился в промышленном ангаре и был полностью поражен.

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