187 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 20 июня ликвидировали над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей 187 украинских дронов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 20:00 19 июня по 07:00 20 июня БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областями, а также над территориями Московского региона, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее мужчина погиб при атаке украинских дронов по городу Гуково в Ростовской области. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, еще два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, во время атаки был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Пожар удалось ликвидировать спустя время.

