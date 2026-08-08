Yle: Финляндия с марта 2027 года введет экзамен на гражданство

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Финляндия с 2 марта 2027 года введет экзамен на знание устройства и принципов финского общества для претендующих на гражданство. Об этом сообщает Yle со ссылкой на миграционную службу страны.

Тестирование будет проходить в электронном виде на финском или шведском языках. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, равенства, истории и культуры Финляндии. Тем, кто подаст заявление на гражданство до 2 марта 2027 года, экзамен сдавать не потребуется.

Пройти тест смогут заявители в возрасте от 18 до 65 лет. От экзамена освободят тех, кто окончил лицей или вуз на финском или шведском языке. На разработку и подготовку тестирования финские власти выделили около 800 тысяч евро.

Ранее МВД Эстонии объявило о бессрочном продлении ограничений на пунктах пропуска на границе с Россией. Все КПП продолжат работать по 12 часов в сутки, на тот же график перейдут и железнодорожные пункты. Глава ведомства Игорь Таро пояснил, что ограничения вводили на три месяца для оценки ситуации, но она "не улучшилась".