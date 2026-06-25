25 июня, 08:20Политика
Силы ПВО за ночь уничтожили 269 украинских дронов над Россией
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО за ночь уничтожили 269 украинских дронов над Россией, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
С 20:00 24 июня до 07:00 25 июня по московскому времени беспилотники были уничтожены над Белгородской и Брянской областями, а также:
- Волгоградской областью;
- Калужской областью;
- Курской областью;
- Орловской областью;
- Саратовской областью;
- Смоленской областью;
- Ростовской областью;
- Тульской областью;
- Краснодарским краем.
Помимо этого, были ликвидированы БПЛА над Московским регионом и Республикой Крым, а также акваторией Черного моря.
Ранее Владимир Путин заявил, что Украина ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон в стране. По словам российского лидера, это происходит из-за стремительного ухудшения ситуации для Украины на передовой и успешного продвижения российских бойцов, занимающих один населенный пункт за другим.