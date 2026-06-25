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25 июня, 08:20

Политика

Силы ПВО за ночь уничтожили 269 украинских дронов над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за ночь уничтожили 269 украинских дронов над Россией, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

С 20:00 24 июня до 07:00 25 июня по московскому времени беспилотники были уничтожены над Белгородской и Брянской областями, а также:

  • Волгоградской областью;
  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • Орловской областью;
  • Саратовской областью;
  • Смоленской областью;
  • Ростовской областью;
  • Тульской областью;
  • Краснодарским краем.

Помимо этого, были ликвидированы БПЛА над Московским регионом и Республикой Крым, а также акваторией Черного моря.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон в стране. По словам российского лидера, это происходит из-за стремительного ухудшения ситуации для Украины на передовой и успешного продвижения российских бойцов, занимающих один населенный пункт за другим.

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