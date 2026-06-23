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Российская сторона по разным каналам получает прямую информацию о том, что Украина ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон в стране. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания с членами правительства.

Согласно заявлению президента, на фоне стремительного ухудшения ситуации для киевского режима на передовой и успешного продвижения российских бойцов, занимающих один населенный пункт за другим, противник избрал тактику нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре страны.

Путин подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы последствия атак свести к нулю, и поручил принять соответствующие меры.

Ранее президент заявил, что украинские силы атакуют гражданскую инфраструктуру России, чтобы раскачать общество и создать неуверенность в действиях российских войск, при этом происходящее на фронте они выносят за скобки.

Путин также подчеркнул, что страны Запада, помогающие Киеву запускать БПЛА по российской территории, не осознают последствий своих действий. Он добавил, что подобное не останется без реакции.

