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23 июня, 14:20

Политика

Путин заявил, что более 1 тыс образцов оружия прошли апробацию в боевых условиях

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Более 1 тысячи образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в 2025 году. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Речь идет, в том числе, о БПЛА с усовершенствованной системой наведения и барражирующих боеприпасах, робототехнических комплексах различного назначения.

По словам главы государства, с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружений Вооруженных сил РФ. Также сейчас налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями.

"Созданный канал обратной связи позволяет собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя", – сказал Путин.

Кроме того, в соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада РФ, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота.

При этом президент подчеркнул, что главная составляющая успеха спецоперации – воинские коллективы, и никакие достижения в производстве современных вооружений не заменят мужество российских воинов. Россия продолжит последовательно повышать авторитет и статус офицерского корпуса.

"Именно военачальники, командиры служат для подчиненных примером воинской чести и доблести, – заключил российский лидер.

В ходе встречи Путин также подчеркнул, что российские военнослужащие в ходе СВО решают поставленные задачи и освобождают исторические территории страны. Выпускникам предстоит начать службу в непростое время, так как международная ситуация остается нестабильной. Страны Запада открыто говорят о подготовке к возможному противостоянию с РФ.

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