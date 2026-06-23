Путин заявил, что участники СВО освобождают исторические территории России

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Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации (СВО) решают поставленные задачи и освобождают исторические территории страны. Об этом глава государства высказался во время встречи с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

"Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции", – подчеркнул президент.

По его словам, даже самые современные вооружения не могут заменить мужество и профессионализм бойцов, а главным фактором успеха СВО являются именно воинские коллективы.

Глава государства также отметил, что выпускникам военных вузов предстоит начать службу в непростое время. Международная ситуация остается нестабильной – продолжается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке, а в Евразии и других регионах мира растет конфликтный потенциал.

При этом страны Запада открыто говорят о подготовке к возможному противостоянию с Россией и увеличивают военные расходы, напомнил российский лидер. Он отметил, что ранее страны-участники Североатлантического альянса ограничивались поддержкой Украины, а теперь наращивают военные бюджеты.

"Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", – сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что страна готова реагировать на любые внешние и внутренние угрозы. Он заявил, что РФ будет делать это оперативно и адекватно складывающейся ситуации.

Ранее Путин подчеркнул, что навязываемые Западом "правила" скрывают неоколониальные амбиции и неуважение к суверенитету других государств. Это категорически не устраивает Россию. Президент указал, что Москва выступает за демократические основы миропорядка, обязательные нормы международного права и непререкаемый авторитет Совета безопасности ООН.