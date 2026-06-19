Путин обсудил с Совбезом вопросы внешней политики

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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Встреча была посвящена внешнеполитической повестке.

С докладом по одному из направлений внешней политики выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности обсуждавшихся тем не раскрываются.

Ранее Лавров заявил, что страны Европы намерены достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого Евросоюз планирует "тянуть время различными способами".

По его словам, европейские элиты потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева и наращивание военных бюджетов стран ЕС и НАТО, а также пытаются "подморозить" конфликт на Украине, чтобы ввести туда воинские контингенты "коалиции желающих" и не допустить краха ВСУ на фронте.

Министр предупредил о катастрофических последствиях в случае прямого столкновения НАТО и России, которое, по его мнению, может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.