19 июня, 13:46Политика
Путин обсудил с Совбезом вопросы внешней политики
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Встреча была посвящена внешнеполитической повестке.
С докладом по одному из направлений внешней политики выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности обсуждавшихся тем не раскрываются.
Ранее Лавров заявил, что страны Европы намерены достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого Евросоюз планирует "тянуть время различными способами".
По его словам, европейские элиты потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева и наращивание военных бюджетов стран ЕС и НАТО, а также пытаются "подморозить" конфликт на Украине, чтобы ввести туда воинские контингенты "коалиции желающих" и не допустить краха ВСУ на фронте.
Министр предупредил о катастрофических последствиях в случае прямого столкновения НАТО и России, которое, по его мнению, может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.