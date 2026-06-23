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23 июня, 16:17

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Путин: ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре для раскачки общества

Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре

Фото: kremlin.ru

Украинские силы атакуют гражданскую инфраструктуру в России для того, чтобы раскачать общество. Такое заявление сделал Владимир Путин во время встречи с выпускниками вузов Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, ФСО, Следственного комитета и ФСИН.

"Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил, а то, что на фронте (происходит. – Прим. ред.), они за скобки выносят", – сказал президент.

На этом же мероприятии Путин отметил, что оказывающие киевскому режиму помощь в запуске БПЛА по российской территории страны не осознают возможных последствий своих действий. Они точно не останутся без реакции.

Кроме того, российский лидер высказался о письме украинского президента Владимира Зеленского. Его послание не создает предпосылок к переговорам по конфликту, подчеркнул Путин.

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