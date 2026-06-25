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25 июня, 05:17

Происшествия

Пожар возник на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Подробности ЧП уточняются.

Ранее два человека погибли в результате атаки украинских дронов на Нижегородскую область. По информации губернатора региона Глеба Никитина, всего над областью было сбито 23 БПЛА.

Также из-за падения обломков дронов оказались повреждены промышленный объект, несколько автомобилей и жилые дома. Однако критичных повреждений промышленной инфраструктуры зафиксировано не было.

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