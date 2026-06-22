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22 июня, 18:56 (обновлено 22.06.2026 19:39)

Происшествия

В Горловке 15 человек пострадали при атаке ВСУ на автобус

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом глава города Иван Приходько сообщил в мессенджере MAX.

По его информации, украинские военные с беспилотника сбросили на транспортное средство взрывоопасный предмет. Сначала сообщалось о 12 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 15.

Как уточнили ТАСС на предприятии "Горсовет", которое занимается пассажирскими перевозками, атака пришлась на заднюю часть автобуса. Водитель не пострадал.

"Там повреждения внешне почти не видно – стекло в двери разбито, в "Пазике" в задней двери, и обшивка сверху потолка вся в дырочках. Видно, дрон или что-то такое", – уточнили на предприятии.

Ранее ВСУ запустили БПЛА по Центру космической связи "Дубна" в Подмосковье. Жертв среди сотрудников центра удалось избежать, также работа телевизионного вещания и системы связи не была нарушена.

До этого женщина погибла при атаке украинского дрона на село 1-е Выгорное в Тимском районе Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей.

Атаке беспилотников ВСУ подвергся Керченский полуостров

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