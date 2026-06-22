ВСУ атаковали Центр космической связи в Дубне

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили дроны по Центру космической связи "Дубна" в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу головной структуры центра – ГП "Космическая связь".

"Была массовая атака беспилотников", – говорится в заявлении.

В результате работа телевизионного вещания и системы связи осталась без сбоев, также удалось избежать жертв среди сотрудников ЦКС. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий.

Московский регион продолжает отражать атаки вражеских дронов с ночи понедельника, 22 июня. Согласно последним данным, общее число сбитых на подлете к Москве силами ПВО БПЛА составило 84. Во всех случаях к работе на месте падения фрагментов аппаратов привлекались экстренные службы.

В связи с налетами аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводили ограничения на выпуск и прием гражданских самолетов. Сейчас все авиагавани вернулись к штатному режиму работы. Тем не менее авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" были вынуждены сократить расписание своих рейсов.