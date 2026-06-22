Собянин сообщил об уничтожении за сутки 84 летевших на Москву БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО на подлете к Москве сбито 84 БПЛА, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что была отбита очередная атака вражеских беспилотников. По словам мэра, разрушений и пострадавших нет.

Налет дронов начался в ночь на 22 июня, первые беспилотники были зафиксированы примерно в 02:59. Из-за этого Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Шереметьево не принимал и не отправлял самолеты, однако сейчас временные ограничения полностью сняты.

В связи с этим авиакомпания "Россия" переносит время вылета, а также отменяет некоторые рейсы. Аналогичные меры принимают авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот".

