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22 июня, 04:52

Транспорт

"Аэрофлот" корректирует график рейсов из-за ограничений в московских аэропортах

Фото: depositphotos/Nordroden

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне временных ограничений в столичных аэропортах вынужденно корректирует расписание, перенося время вылета и отменяя часть авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажиров оповещают о новом времени вылета через контакты, указанные в бронировании. Также граждан призвали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло или в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота". При этом в случае отмены рейса не следует приезжать в аэропорт.

"Производственные и клиентские службы работают в усиленном режиме. Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", – добавили в пресс-службе.

Временные ограничения на полеты объявлены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими службами, тогда как остальные аэропорты полностью закрыты на прием самолетов.

Подобные меры безопасности ввели в столичных авиагаванях на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. Всего 22 июня в столичном регионе было уничтожено уже 58 вражеских дронов.

Российским туристам объяснили, куда обращаться при отмене или переносе авиарейса

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