Аэропорт Шереметьево закрыт на прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на полеты введены в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации авиагавань полностью закрыта на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на использование воздушного пространства были введены еще вечером 21 июня. Из-за этого аэропорт принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Внуково и Домодедово. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.