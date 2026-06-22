02:58Мэр Москвы
Собянин: система ПВО уничтожила летевший к Москве БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 22 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
На фоне очередной атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Первые две авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами, тогда как Шереметьево полностью закрыт на прием и выпуск рейсов.