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02:58

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО уничтожила летевший к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 22 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

На фоне очередной атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Первые две авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами, тогда как Шереметьево полностью закрыт на прием и выпуск рейсов.

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