СК возбудил дело о теракте после украинской атаки на Керченский полуостров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время выявляются детали преступления и лица, которые причастны к данной атаке.

Украина атаковала дронами Керченский полуостров в ночь на 21 июня. В результате четыре человека погибли, еще 28 получили ранения. 14 пострадавших, в том числе двое детей, чье состояние оценивается как тяжелое, были доставлены в больницы Крыма. Еще 6 людям была оказана амбулаторная помощь.

ВСУ также нанесли удар по парому "Панагия" в проливе. В результате один человек погиб и еще один пострадал. В связи с этим перевозки через Керченскую переправу были временно приостановлены. Водителей фур попросили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом – через трассу Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Кроме того, из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории нефтяного терминала в поселке Чушка. Огнеборцы уже тушат пламя. Еще в двух муниципалитетах края фрагменты дронов упали на территории частных домов. В результате в станице Фастовецкой повреждено остекление и стена летней кухни, а в станице Успенской оказалась нарушена конструкция кровли жилья. При этом никто не пострадал.

Часть Крыма также оказалась обесточена из-за повреждений в электрических сетях. Свет пропал у жителей на северо-западе (Раздольненский и Черноморский районы, а также Евпатория и Саки), юге (Ялта, Алушта) и в центре Крыма (Красногвардейский и Симферопольский районы).

На этом фоне большая часть насосных станций в трех районах Крыма оказалась тоже обесточена. Подача воды будет восстановлена после устранения аварии на электросетях. В настоящее время специалисты осуществляют аварийно-восстановительные работы.

