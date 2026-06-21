Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 11:40

Происшествия

В Крыму госпитализированы 14 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

14 человек, которые получили ранения в результате атаки украинских дронов, доставлены в больницы Крыма. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает его слова ТАСС.

Среди госпитализированных было двое несовершеннолетних. Их состояние оценивается как тяжелое. В связи с этим врачи медучреждения планируют провести телемедицинские консультации со специалистами РДКБ.

Все пострадавшие в настоящее время получают необходимую медпомощь. При этом еще 6 людям была оказана амбулаторная медпомощь.

4 человека погибли, еще 28 пострадали в результате атаки на Керченский полуостров со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 21 июня. Также был нанесен удар дронами по парому "Панагия", из-за чего один гражданин погиб и еще один получил ранения.

В связи с этим паромные перевозки через Керченскую переправу были временно приостановлены. Водителей фур попросили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом – через трассу Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Кроме того, на территории нефтяного терминала в поселке Чушка возникло возгорание, которое уже ликвидируют. Помимо этого, еще в двух муниципалитетах края фрагменты беспилотника упали возле частных домов. В результате в станице Фастовецкой повреждено остекление и стена летней кухни, а в станице Успенской оказалась нарушена конструкция кровли жилья. При этом никто не пострадал.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика