В Крыму госпитализированы 14 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

14 человек, которые получили ранения в результате атаки украинских дронов, доставлены в больницы Крыма. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает его слова ТАСС.

Среди госпитализированных было двое несовершеннолетних. Их состояние оценивается как тяжелое. В связи с этим врачи медучреждения планируют провести телемедицинские консультации со специалистами РДКБ.

Все пострадавшие в настоящее время получают необходимую медпомощь. При этом еще 6 людям была оказана амбулаторная медпомощь.

4 человека погибли, еще 28 пострадали в результате атаки на Керченский полуостров со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 21 июня. Также был нанесен удар дронами по парому "Панагия", из-за чего один гражданин погиб и еще один получил ранения.

В связи с этим паромные перевозки через Керченскую переправу были временно приостановлены. Водителей фур попросили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом – через трассу Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Кроме того, на территории нефтяного терминала в поселке Чушка возникло возгорание, которое уже ликвидируют. Помимо этого, еще в двух муниципалитетах края фрагменты беспилотника упали возле частных домов. В результате в станице Фастовецкой повреждено остекление и стена летней кухни, а в станице Успенской оказалась нарушена конструкция кровли жилья. При этом никто не пострадал.

