Авиакомпания "Россия" корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах

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Авиакомпания "Россия" переносит время вылета, а также отменяет некоторые рейсы из-за вводимых ограничений в столичном регионе, сообщил перевозчик.

В усиленном режиме работают производственные и клиентские службы, а пассажиров обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами. О новом времени вылета пассажиров уведомляют по контактам, которые были указаны при бронировании.

Авиакомпания "Победа" также вносит корректировки в расписание полетов. В связи с этим отдельные рейсы могут быть задержаны либо перенаправлены на запасные аэродромы. Персонал авиакомпании работает в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание пассажиров в полном соответствии с действующими авиационными правилами и внутренними стандартами компании.

Ограничения в столичных аэропортах были введены на фоне атаки БПЛА на Москву. К настоящему моменту над городом уничтожено 80 дронов. Меры действовали во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском.

Спустя некоторое время аэропорты возобновили работу, однако позже в Росавиации сообщили, что Шереметьево не принимает и не выпускает воздушные суда. Обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами осуществляют Внуково и Домодедово.

Из-за этого вынужденно корректировала расписание авиакомпания "Аэрофлот". Перед выездом в аэропорт гражданам рекомендовали проверять статус рейса на онлайн-табло или в разделе "Управление бронированием" на сайте компании, а при отмене рейса не следует приезжать в аэропорт.

