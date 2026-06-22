Все аэропорты Москвы возобновили работу

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Все столичные аэропорты возобновили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорты возвращаются к штатному режиму работы и восстанавливают график полетов.

Ограничения на полеты вводились в столичных аэропортах вечером 21 июня и в ночь на 22 июня на фоне отражения очередной атаки беспилотников на Москву. Сначала авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами, затем они были полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.

Согласно последним данным, всего над Московским регионом было уничтожено 59 вражеских дронов. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.