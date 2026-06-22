Собянин сообщил об отражении атаки 59-го БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

В общей сложности в ходе атаки дронов на Московский регионе, которая началась в ночь на 22 июня, ликвидировано уже 59 вражеских беспилотников.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.