22 июня, 05:03Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки 59-го БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
В общей сложности в ходе атаки дронов на Московский регионе, которая началась в ночь на 22 июня, ликвидировано уже 59 вражеских беспилотников.
В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявлены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.