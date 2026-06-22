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22 июня, 05:21

Транспорт

Ограничения на полеты объявлены во Внуково

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

В столичном аэропорту Внуково усилены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Теперь воздушная гавань полностью закрыта на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Меры безопасности связаны с отражением очередной атаки БПЛА на столицу.

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне ограничений в аэропортах Москвы вынужденно корректирует расписание, перенося время вылета и отменяя часть авиарейсов. Пассажиров оповещают о новом времени вылета через контакты, указанные в бронировании.

В РСТ рассказали, куда обращаться при задержке рейса

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