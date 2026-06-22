22 июня, 09:56Мэр Москвы
Собянин сообщил о 80-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
На подлете к Москве сбит еще один вражеский БПЛА, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Он добавил, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Налет дронов начался в ночь на 22 июня, а первые БПЛА были зафиксированы в 02:59. На данный момент над Москвой уничтожено уже 80 вражеских беспилотников.
Из-за этого были введены ограничения в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Первый аэропорт полностью приостановил прием и выпуск самолетов. В двух других рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами.