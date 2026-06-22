Собянин сообщил о 80-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Москве сбит еще один вражеский БПЛА, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он добавил, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Налет дронов начался в ночь на 22 июня, а первые БПЛА были зафиксированы в 02:59. На данный момент над Москвой уничтожено уже 80 вражеских беспилотников.

Из-за этого были введены ограничения в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Первый аэропорт полностью приостановил прием и выпуск самолетов. В двух других рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами.

