Ограничения сняты в аэропортах московского авиаузла

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в МАХ.

В настоящее время все четыре авиагавани работают в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне беспилотной угрозы. Всего с ночи 22 июня российская ПВО уничтожила 84 БПЛА на подлете к Москве.

Пассажирам рекомендовали уточнять действующий статус рейсов, так как ряд крупных авиакомпаний, в том числе "Россия"и "Победа", вносили корректировки в расписание. Некоторые рейсы были перенесены или отменены.