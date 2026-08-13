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13 августа, 12:50

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Baza: Илью Варламова лишили статуса налогового резидента РФ

Илью Варламова лишили статуса налогового резидента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Илья Варламов признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Федеральная налоговая служба (ФНС) лишила блогера Илью Варламова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) статуса налогового резидента России, сообщает Baza.

По данным СМИ, Варламов недоплатил в бюджет страны 34 миллиона рублей. С 2022 года блогер не находится в России, поэтому должен был платить налог на доходы физических лиц по ставке 30% вместо 13%. Однако он продолжал применять пониженную ставку.

В налоговой объяснили, что он пытался использовать "лазейку" в законе – льготный режим сохраняется для военнослужащих и студентов иностранных вузов. Блогер утверждал, что все это время очно учился в Германии. Проверка показала, что курс был дистанционным, а сам Варламов провел в этой стране всего один день.

При этом блогер не стал оспаривать недоплату по налогам и перечислил в бюджет 34 миллиона рублей еще до решения суда, но ему все равно назначили штраф в размере 13 миллионов рублей.

Варламов утверждал, что ошибся по незнанию, и просил снизить штраф до 20%, но суд поддержал налоговиков. На данное решение он подал апелляцию. Налоговая, в свою очередь, наложила арест на счета его бизнеса на сумму 29 миллионов рублей.

Кроме того, против блогера было возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от исполнения обязанностей иностранного агента, а спустя время было утверждено заочное обвинение. Ему также вменяется распространение фейков о Вооруженных силах России.

Варламов заочно приговорен к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 99,5 миллиона рублей. Ему также запрещено администрировать сайты в течение 4 лет.

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