Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 19:28

Шоу-бизнес

Блогер Варламов рассказал о конфликте из-за своего российского происхождения на Майотте

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов (Илья Варламов признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Блогер Илья Варламов (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан террористом и экстремистом) рассказал в видео на своем YouTube-канале, что столкнулся с угрозами во время поездки во французский заморский департамент Майотта.

Инцидент произошел в городе Мамудзу на автобусной остановке. По словам блогера, местный житель сначала принял его за американца и заявил, что знает президента США Дональда Трампа.

Когда Варламов ответил, что он из России, мужчина резко изменил поведение, сказал, что русских "не любит", после чего показал жест, который изображает перерезание горла.

"Чуть не отхватил на этой модной автобусной остановке. <...> Какие-то они кровожадные", – описал произошедшее блогер.

Ранее Варламов признался, что отказался дать интервью блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов РФ). По его словам, формат блогера напоминает ему допрос со следователем. Кроме того, у Варламова есть "какое-то количество скелетов в шкафу", которые он старается не трогать.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика