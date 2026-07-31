Блогер Варламов рассказал о конфликте из-за своего российского происхождения на Майотте

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов (Илья Варламов признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Блогер Илья Варламов (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан террористом и экстремистом) рассказал в видео на своем YouTube-канале, что столкнулся с угрозами во время поездки во французский заморский департамент Майотта.



Инцидент произошел в городе Мамудзу на автобусной остановке. По словам блогера, местный житель сначала принял его за американца и заявил, что знает президента США Дональда Трампа.

Когда Варламов ответил, что он из России, мужчина резко изменил поведение, сказал, что русских "не любит", после чего показал жест, который изображает перерезание горла.

"Чуть не отхватил на этой модной автобусной остановке. <...> Какие-то они кровожадные", – описал произошедшее блогер.

Ранее Варламов признался, что отказался дать интервью блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов РФ). По его словам, формат блогера напоминает ему допрос со следователем. Кроме того, у Варламова есть "какое-то количество скелетов в шкафу", которые он старается не трогать.

