Минпросвещения РФ завершило вывоз детей из "Артека"

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Вывоз детей из "Артека" в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму завершен. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

В ведомстве подчеркнули, что всех несовершеннолетних доставили по домам, а также перераспределили в детские лагеря Краснодарского края.

Параллельно с этим продолжается вывоз детей еще из трех загородных учреждений полуострова. Часть из них покидает Крым самостоятельно в сопровождении родителей, остальные – централизованно, в составе организованных групп.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили, что процесс возврата средств за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться. В организации отметили, что решение о закрытии лагерей может служить основанием для расторжения или изменения договора о реализации туристского продукта.