26 июня, 23:22Политика
ВС РФ "Геранью" уничтожили станцию заправки военной техники в Черниговской области
Фото: mil.ru
Российские военные нанесли серию ударов с применением БПЛА по тыловым объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Основной целью в Черниговской области стала автозаправочная станция, которая активно снабжала топливом военную автомобильную технику противника. Как уточнили в оборонном ведомстве, объект был поражен дроном "Герань" в районе населенного пункта Репки.
Помимо этого, в том же регионе ударом беспилотника "Герань-2 Сикер" был ликвидирован склад военно-технического имущества.
В Сумской области два дрона "Гербера" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, который был заблаговременно вскрыт разведкой в домах частного сектора.
Также в Минобороны добавили, что еще один удар "Герань-2 Сикер" был нанесен по железнодорожному составу в населенном пункте Коростень Житомирской области.
Ранее ВС РФ нанесли групповые удары в ответ на террористические атаки Украины. В результате одного из них удалось уничтожить территориальный центр комплектования (ТЦК) и объекты хранения вооружения в Киеве.
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