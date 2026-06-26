Эксперт Мухин: планы Зеленского принудить Россию к миру разбиваются о ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции против РФ с целью прекращения боевых действий. Что стоит за этими словами, разбиралась Москва 24.

Некий план

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию, направленную на "побуждение" России к прекращению боевых действий.

Свои планы он озвучил после встречи с временным главой Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Каких-либо деталей операции Зеленский не раскрыл.

Ранее Владимир Путин заявил, что украинские боевики наносят удары по российской гражданской инфраструктуре с целью "раскачать" общество. При этом происходящее на фронте Киев "выносит за скобки", подчеркнул президент РФ.

На совещании с кабмином 23 июня он подчеркнул, что своими действиями Киев пытается создать видимость сильных позиций для возобновления переговоров.





Владимир Путин президент РФ Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях. Потому что реалии на поле боя выглядят совершенно по-другому.

Кроме того, российский лидер дал поручение свести к нулю последствия атак Украины на гражданские объекты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил 24 июня, что положение дел на линии фронта для Киева ухудшается с каждым днем и скоро станет необратимым.

"Наши военные продвигаются по всему фронту", – отметил он.

По словам представителя Кремля, ударами по гражданским объектам Киев "огрызается как может в силу очевидной нацистской натуры".

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что президент США Дональд Трамп якобы дал согласие на усиление военных действий Украины против России. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в правдивости этих сведений, назвав их попыткой выдать желаемое за действительное.

Тем временем Украина продолжает сталкиваться с проблемами. В частности, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем телеграм-канале, что правительство готовит изменения в госбюджет на 2026 год из-за нехватки средств на армию – около 280–300 миллиардов гривен (6,2–6,6 миллиарда долларов). Голосование по этому поводу могут назначить на осень под крики "срочно нужны деньги", добавил он.

Также СМИ подсчитали, что за четыре года проведения СВО Украина потеряла 2,4 миллиона военных. При этом только в 2026-м ВСУ уже лишились более 400 тысяч человек.

"Разбивается о ситуацию на поле боя"

Политолог Юрий Светов в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие. В таком случае его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте.

Однако даже в случае наступления перемирия между сторонами остается неясным, на каких условиях оно может быть достигнуто и кто будет контролировать его соблюдение, отметил эксперт.





Юрий Светов политолог Их это не волнует, они хотят остановить нас, понимая, что на земле происходит продвижение российских войск.

Эксперт высказал мнение, что Зеленского вдохновили итоги встречи "Большой семерки" во Франции, где Трампа якобы удалось убедить в необходимости поддерживать Украину.

"Отсюда почти триумфальные заявления из администрации Зеленского в духе: "Открылось окно возможностей. Если Россия им не воспользуется, то мы и переговариваться не будем", – указал Светов.

Он напомнил, что Москва готова к диалогу по широкому кругу вопросов, однако власти Евросоюза предпочитают говорить только об Украине. При этом ЕС не может быть посредником, так как лично дает деньги и оружие Киеву, а также готовит их войска, заключил Светов.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с Москвой 24 отметил, что Зеленский раз за разом повторяет одно и то же, забывая, что ранее уже говорил примерно то же самое.

"Ему кажется, что это сильная переговорная позиция, но это не так. Судя по последним высказываниям, которые он допускает, и по линии его западных кураторов, главный посыл заключается в том, что Украина побеждает на поле боя. Но это не соответствует объективному контролю", – пояснил эксперт.



По его словам, упор делается на то, что западные страны якобы перестроили свой военно-промышленный комплекс и вывели обеспечение Украины боеприпасами на промышленный уровень. Из этого тезиса они сделали вывод, что Россия будто не в силах противостоять западной промышленной и экономической мощи.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации Именно поэтому Зеленский сейчас допускает такие высказывания: либо он сам в них верит, либо притворяется, что считает их релевантными. Однако эта позиция разбивается о ситуацию на поле боя и продвижение российских войск.

Мухин убежден, что Украина и поддерживающие ее западные страны рассчитывают на сиюминутный эффект от подобных заявлений.

"Политтехнологические усилия Зеленского очевидны, но они не имеют отношения к реальности и не достигнут своей цели", – уточнил Мухин.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пока не говорила подробно о своем плане.

"Однако, учитывая, что на Донбассе идет продвижение российских войск, одними беспилотниками Киев победу не одержит. Тем более у нас есть возможности для активизации ударов по территории Украины. Поэтому у России существует резерв для маневра", – отметил он в беседе с Москвой 24.

Таким образом, Россия способна нанести Украине поражение, резюмировал военный эксперт.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия на фоне планов Украины провести 40-дневную операцию усилит удары в зоне СВО, сообщает "Газета.ру". Он также допустил, что удары могут быть нанесены по объектам производства вооружений для ВСУ на европейской территории.

Парламентарий добавил, что российские военные в рамках СВО еще не задействовали все имеющиеся средства нападения и Москва не намерена исключительно обороняться на фоне ударов ВСУ по российским регионам.

