Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 17:20

Политика

Путин дал поручение свести к нулю последствия атак ВСУ

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин дал поручение Минобороны России и кабинету министров свести к нулю последствия ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре. Об этом речь шла на оперативном совещании с членами правительства.

"Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство РФ тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", – сказал он.

Ранее Путин заявил, что власти по разным каналам получают информацию о том, что киевский режим атаками хочет повлиять на туристический сезон и энергоресурсы. Российский лидер выразил мнение, что, пока украинская сторона терпит поражение на поле боя, она выбрала тактику нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре.

Также президент отметил, что противник бьет по гражданской инфраструктуре, чтобы раскачать общество. Он отметил, что на Украину в данный момент работает "весь Запад".

Путин заявил о наращивании западной поддержки Украины

Читайте также


властьполитика

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика