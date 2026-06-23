Путин дал поручение свести к нулю последствия атак ВСУ

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Владимир Путин дал поручение Минобороны России и кабинету министров свести к нулю последствия ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре. Об этом речь шла на оперативном совещании с членами правительства.

"Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство РФ тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", – сказал он.

Ранее Путин заявил, что власти по разным каналам получают информацию о том, что киевский режим атаками хочет повлиять на туристический сезон и энергоресурсы. Российский лидер выразил мнение, что, пока украинская сторона терпит поражение на поле боя, она выбрала тактику нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре.

Также президент отметил, что противник бьет по гражданской инфраструктуре, чтобы раскачать общество. Он отметил, что на Украину в данный момент работает "весь Запад".