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24 июня, 21:25

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Mash: хакеры взломали базу данных и узнали о миллионных потерях Украины за время СВО

Хакеры получили данные о миллионных потерях ВСУ за время СВО – СМИ

Фото: depositphotos/Syda_Productions

За четыре года СВО России Украина лишилась 2,4 миллиона бойцов. Такие данные получили российские хакеры после взлома базы Генштаба ВСУ, украинских моргов, медорганизаций и ТЦК. Об этом сообщил Mash.

Согласно полученной информации, только за 2026 год ВСУ потеряли более 400 тысяч солдат. Такие же цифры были и в 2023 году. К августу 2025 года украинская армия лишилась 1,7 миллиона человек, в декабре того же года речь шла о 2 миллионах.

Больше всего потерь фиксировали на запорожском, купянском, покровском, лиманском, константиновском направлениях. Утверждается, что на каждом из них ВСУ в сутки теряют примерно 500 бойцов.

Самые большие потери, согласно информации СМИ, у 110-й и 72-й отдельных механизированных бригад, а также у сил территориальной обороны и десантно-штурмовых бригад.

"Умерших иностранных наемников перестали вносить в потери – все списывают на несчастный случай. По нашей информации, число погибших за ВСУ иностранцев – около 5 тысяч", – сказано в сообщении.

Отмечается, что цифры продолжают увеличиваться, поскольку ТЦК постоянно берут в свои ряды иностранцев. В каждом центре в Киеве вербуются по 5–6 человек. Среди них много представителей Бразилии и Аргентины. Их средний возраст – 20–23 года.

Уточняется, что за взломом баз могут стоять группировка NoName057 (16) и хакеры PalachPro.

Тем временем власти Черниговской области Украины объявили о принудительной эвакуации 12 населенных пунктов. Она начнется с 1 июля. Ранее такие же оповещения получили жители в Днепропетровской области. Глава военной администрации региона Александр Ганжа уточнил, что это касается жителей 23 населенных пунктов Синельниковского района.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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