Трое граждан РФ пострадали при землетрясении в Венесуэле

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Три россиянина пострадали из-за землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщило российское посольство в этой стране в комментарии РИА Новости.

"На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимое содействие", – заявили дипломаты.

Вместе с тем известно, что общее число погибших в результате стихии выросло до 920 человек, еще 3 360 получили ранения. Такие данные привел спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его словам, более 4 000 человек лишились жилья и относятся к числу пострадавших от землетрясения.

Самое мощное за 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 почувствовали в штате Яракуй на северо-западе страны.

Многие здания разрушены. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обвалилась часть кровли терминала, рейсы были отменены. В стране введено чрезвычайное положение.