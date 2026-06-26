26 июня, 20:19Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково
Фото: Москва 24
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московском аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры были введены вечером в пятницу, 26 июня. Авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
До этого ограничения действовали в воздушных гаванях Домодедово и Шереметьево. Спустя время их отменили.
Изменения в работе аэропортов были связаны с атакой БПЛА на Москву. Как рассказал Сергей Собянин, на подлете к столице уничтожен 51 беспилотник.