Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московском аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были введены вечером в пятницу, 26 июня. Авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

До этого ограничения действовали в воздушных гаванях Домодедово и Шереметьево. Спустя время их отменили.

Изменения в работе аэропортов были связаны с атакой БПЛА на Москву. Как рассказал Сергей Собянин, на подлете к столице уничтожен 51 беспилотник.