26 июня, 12:33Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Шереметьево
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Внуково.
Ограничительные меры связаны с атакой БПЛА на Москву, которая началась ночью 26 июня. В настоящее время на подлете к столице уничтожили уже 50 дронов.