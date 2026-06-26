Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Внуково.

Ограничительные меры связаны с атакой БПЛА на Москву, которая началась ночью 26 июня. В настоящее время на подлете к столице уничтожили уже 50 дронов.

