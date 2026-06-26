Боксер Усик оставил три чемпионских пояса перед "последним танцем"

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Украинец Александр Усик отказался от поясов чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"). Об этом он заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Я хочу освободить их, чтобы другие ребята могли бороться за них. Я отдаю пояса, но не ухожу из спорта, потому что у меня впереди "последний танец", – сказал он.

Боец поблагодарил организации за свои титулы. Он подчеркнул, что принял осознанное решение, которое может открыть для него новые возможности. Спортсмен выразил уверенность, что "это не конец истории".

В мае 2026 года состоялся бой Усика с нидерландцем Рико Верхувеном за титул WBC в тяжелом весе. Победу одержал украинец. Однако его соперник не согласился с таким итогом и подал протест.