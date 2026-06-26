Родители смогут получать справки по банковским счетам детей с 1 июля 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд важных законодательных нововведений вступит в силу в России с 1 июля 2026 года. Среди них – контроль родителей за финансами детей, сделки с недвижимостью по биометрии, а также обновленный перечень продуктов с льготным НДС.

Новый вид страхования

Страхование жизни с доходностью начнет действовать в России с 1 июля 2026 года. Новый закон необходим для защиты граждан, которые пользуются сложными финансовыми продуктами вроде фьючерсов и опционов.

В документе прописано два новых вида страхования – с объявленной и расчетной доходностью. В первом случае страхователь получает инвестиционный доход, размер которого не зависит от изменений активов. Во втором на доход напрямую влияет прибыльность активов и другие рыночные факторы.

Последний случай будет доступен исключительно физлицам, имеющим статус квалифицированного инвестора, которые разом уплатили страховую премию минимум в 6 миллионов рублей. Эта планка нужна, чтобы оградить тех, у кого нет возможности сделать крупные вложения, поясняли в Банке России.

Сведения о финансах детей

С 1 июля родители и опекуны подростков в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать справки по их банковским счетам и вкладам. Под действия закона не подпадают случаи вступления несовершеннолетних в брак и эмансипации.

Документ предусматривает два вида источников, где кредитные организации смогут узнать данные о родстве: ГИС "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" и система межведомственного электронного взаимодействия. Если там их нет, у родителей попросят свидетельство о рождении, документ об усыновлении или акт органа опеки о назначении попечителя.

Сделки с недвижимостью по биометрии

Сделки с недвижимостью можно будет совершать с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 июля 2026 года.

Таким образом, россиянам предоставят опцию подачи заявления о регистрации прав онлайн, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а стороны прошли идентификацию через ЕБС. В последнем случае личность удостоверят по отпечаткам пальцев, скану сетчатки или другим биологическим данным.

Доступ к госуслугам из-за рубежа

Эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей для россиян запускается в 12 странах с 1 июля 2026 года.

В число зарубежных государств, где начнет действовать система, вошли Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Сербия, Турция и Узбекистан. В тестовом режиме услуга будет работать до конца 2027 года.

"Северная" пенсия без ежегодного подтверждения

С 1 июля скорректируют правила выплаты "северной" надбавки к страховой пенсии для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В постановлении правительства сказано, что ежегодное подтверждение места фактического проживания больше не потребуется, если пенсия выплачивается через почту при вручении на дому или в кассе. Тот же порядок распространяется на случаи, когда пенсионер получает деньги в том числе в органах соцобслуживания, исправительном или медицинском учреждении.

Реклама на зданиях

Новые положения об установке рекламы на зданиях или земле, которые находятся в муниципальной или госсобственности, вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Теперь объявлять торги на право заключения договора будут госорганы и местного самоуправления. При этом процедура переходит в онлайн-формат, открытый как по составу участников, так и по форме подачи предложений.

Льготный НДС

С 1 июля обновится перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%. В эту категорию попадают продукты, которые признаются социально значимыми для населения. Остальные товары облагаются налогом в 22%.

В новый перечень вошли сухие молокосодержащие консервы и молокосодержащие сгущенные вареные консервы с сахаром. При этом глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук уточнила в беседе с РИА Новости, что вместе с тем правительство убрало ряд товаров из категории льготного налогообложения. В их числе есть такие продукты, как желе и соусы, кремы и пудинги, муссы и пасты, а также суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира.

